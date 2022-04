Polémica por una campaña de “reducción de daños” frente al consumo de drogas del gobierno de Morón

Un auto particular que trasladaba a.

“Yo quiero un Estado que les enseñe a nuestros hijos que la cocaína destruye vidas y familias, no cómo consumirla”, agregó el ex intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro.

La provincia convive todos los días con el drama de las drogas. No podemos permitir que se naturalice. La situación es muy delicada como para que el municipio de Morón haga una campaña promoviendo el consumo entre los jóvenes. pic.twitter.com/Y294UKsaJr

“La Provincia convive todos los días con el drama de las drogas. No podemos permitir que se naturalice. La situación es muy delicada como para que el Municipio de Morón haga una campaña promoviendo el consumo entre los jóvenes”, agregó, por su parte, el ministro de Gobierno porteño y ex alcalde de Vicente López, Jorge Macri.

El también diputado nacional Mario Negri utilizó la misma red social y lanzó: “El intendente de Morón, Lucas Ghi, será responsable de los jóvenes que desarrollen consumos problemáticos de cocaína y de otras drogas. Sus folletos lo único que harán es agravar los problemas de nuestra juventud. La droga no es joda”.

La guía tiene incluidos los contactos telefónicos de la SEDRONAR, del SAME y del Centro de Prevención de Adicciones de Morón.