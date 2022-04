Dos internados al incendiarse el supermercado Disco de Bella Vista

Un auto particular que trasladaba a.

Según trascendió, 2 personas debieron ser trasladas por personal del SAME al Hospital Larcade con intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.

Un incendio se produjo cerca de las 19 en el supermercado Disco de la localidad de Bella Vista, lo que produjo la intervención de al menos 6 dotaciones de bomberos y del SAME. Hubo 2 personas que debieron ser trasladadas con intoxicación.