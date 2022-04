Zabaleta se muestra activo en Hurlingham ante rumores de su vuelta a la Intendencia

Un auto particular que trasladaba a.

Finalmente, también se habla que, tanto desde esta militancia como desde el entorno de Zabaleta, hay un desacuerdo con el rumbo de la gestión, sobre todo a nivel de la seguridad. Por eso, temen que, si la vuelta no se da a tiempo, los malos resultados también “los lleven puestos” también a ellos.

Otro de los motivos que dan cuenta de un posible retorno de Zabaleta a Hurlingham tiene que ver con sostener una militancia que es propia del territorio y se identifica más con el ministro que con la gestión de La Cámpora. Se trata de gente que acompaña a Zabaleta pero no forma parte del aparato de Desarrollo Social, y una vuelta al comando del Municipio serviría para no dejarlos solos.

Tal es así que hace poco el intendente Damián Selci realizó la presentación del Gabinete y demás, y fueron muchos los que notaron que de la gestión de Zabaleta ya no quedaban ni resabios.