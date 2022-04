De todas maneras, no se descarta que el hecho haya sido producto de un ajuste de cuentas o un robo, debido a los antecedentes de la persona.

Un auto particular que trasladaba a un herido de bala chocó en la puerta del Hospital Caporaletti de José C. Paz. La víctima, que había recibido varios impactos de bala, falleció en el lugar mientras que el resto de los ocupantes salieron ilesos.

José C. Paz: Llevaban a una persona baleada y terminaron chocando contra el hospital

José C. Paz