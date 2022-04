Con la campaña de recolección de San Isidro, se juntaron 900 kilos de residuos informáticos

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, participó de la jornada de recolección de residuos informáticos que el Municipio realizó el sábado pasado en distintos puntos del distrito. La propuesta busca que los aparatos electrónicos no contaminen el ecosistema, y a su vez, que puedan ser reutilizados.

