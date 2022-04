Se realizó la bicicleteada familiar en Malvinas Argentinas

La Ley de Movilidad Sustentable impulsada por el senador y vicepresidente primerode la Cámara Alta bonaerense, Luis Omar Vivona, fue promulgada hace pocas semanas. La misma, pretende impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte sustentable y seguro, con beneficios para la salud de las personas y el medio ambiente, al no emitir contaminación sonora ni residual.

El circuito de 7 kilómetros comenzó en las inmediaciones del Palacio Municipal. Luego continuó por la calle Seguí hasta el túnel de la calle Fray Luis Beltrán, lugar donde se retomó Seguí en dirección a la avenida Sesquicentenario -ex 197- y se ingresó al Predio Municipal para culminar el recorrido.