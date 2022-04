Tras la clausura por parte de la Municipalidad de José C. Paz de los locales , luego de llegar a un acuerdo con los comerciantes, se procedió a una rápida demolición de las vetustas construcciones y se estima que la nueva estación estará finalizada para noviembre de este año.

Esta semana quedaron reducidos a escombros los locales que se encontraban en los laterales de la estación José C. Paz, sobre la intersección de Hipólito Yrigoyen y Leandro N. Alem. El lugar se convertirá en se convertirá en un moderno espacio público, nuevos comercios y dos nuevos andenes bajos para poder recibir allí servicios de larga distancia.

Así avanza la demolición de locales para construir la nueva estación José C. Paz

José C. Paz