Extraño caso: Está completamente vacunada y se contagió coronavirus 2 veces en 20 días

Asimismo, la profesional advirtió que las personas que han tenido COVID-19 no pueden asumir que están protegidas contra la reinfección, incluso si han sido vacunadas por completo.

Según informaron los investigadores, dio positivo por primera vez el 20 de diciembre en una prueba en su lugar de trabajo. Se aisló durante diez días y no presentó ningún síntoma.