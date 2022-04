Así fue el intento de suicidio de una mujer en la estación Morón

Momentos después, el SAME trasladó con vida a la mujer a un nosocomio cercano, donde recibió asistencia médica y psicológica.

Tras proceder al corte de la energía para que el tercer riel no afecte a ninguna persona, la femenina fue asistida por personal policial y de bomberos.

La situación fue divisada por el Comando Trenes Seguros, perteneciente a Trenes Argentinos, desde donde se solicitó la intervención del SAME.