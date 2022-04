Luis Ornelas vibró en el Teatro Municipal Pepe Soriano para el disfrute de centenares de vecinos y vecinas de Tigre

A su tiempo, Melisa, vecina de Benavídez, dijo: “La propuesta me parece muy buena, quiero agradecer por todo lo que hicieron”. En tanto, Raúl indicó: “Está todo espectacular, no llegué a sacar mi entrada pero pude disfrutar el show igual desde la pantalla gigante”.

“Me parecen geniales este tipo de teatros para que las personas puedan disfrutar de la cultura en sus diferentes expresiones. Hacer este concierto es algo muy lindo porque hay gente que no puede pagar una entrada y que logren pasarla bien de manera gratuita es hermoso. Nuestro show es familiar y nos da placer llegar a este tipo de público”, sostuvo el artista de México, Luis Ornelas.

Al respecto, la concejala expresó: “Estamos muy contentos por la visita de Luis Ornelas al Teatro Municipal Pepe Soriano. Esta es un poco la casa de los artistas locales, donde pueden visibilizar sus trabajos pero además es un espacio para recibir a quienes tienen mucha trayectoria como el caso de Luis Ornelas. La gestión del intendente Julio Zamora en materia cultural es muy importante y queda demostrado en este lugar de calidad y también en lo que será el nuevo teatro que se construirá en El Talar. Esto brinda todo un movimiento positivo en el distrito porque se generan fuentes de trabajo y vitalidad nocturna que no estaba sucediendo en la ciudad”.