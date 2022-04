Aparatoso descarrilamiento de un tren entre Caseros y El Palomar

El ex concejal será el nuevo.

Personal de Trenes Argentinos Cargas trabajaba dentro del predio de la Sociedad Operadora Ferroviaria con el fin de recalzar la formación que había salido minutos antes de los ex talleres Alianza, en la zona de Santos Lugares, con rumbo al interior del país.

Un tren carguero con carbón perteneciente al San Martín Cargas descarriló hoy en la zona de maniobras de vías que bifurcan la red hacia Haedo. El incidente no interrumpe el servicio de pasajeros.