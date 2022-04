Morón y el Mercado Central acercan frutas y hortalizas a precios populares

Por su parte, el titular del Mercado Central señaló: “Si entendemos a la alimentación como un Derecho Humano, y no como una mercancía, nos tenemos que poner al frente para garantizarlo, poniendo a disposición el acceso a alimentos sanos a precios accesibles. Por eso lanzamos este programa. Es importante destacar lo fundamental que es que cada instancia del Estado haga lo que le toca, en este caso desde Lucas y el Municipio de Morón poniendo el lugar a disposición. Y desde nuestro lado, brindando el acceso a alimentos de calidad a precios razonables, producidos por nuestro sector cooperativo”.

