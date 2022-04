Valenzuela pidió ser querellante en la denuncia contra el INDEC por el los resultados del último censo en La Matanza

El ex concejal será el nuevo.

Junto a sus abogados, Sergio Gabriel Iacovino y Alejandro Buigo, pidió que se esclarezcan los hechos. “Queremos saberlo primero por lo institucional y segundo porque esto tiene repercusiones en la coparticipación. A su vez, en caso de comprobarse, los vecinos de los 134 municipios deben conocer lo que deberían haber recibido si no se manipulaban los datos”, expresó Valenzuela. “Por ejemplo, de ser así Tres de Febrero tendría que haber recibido 700 millones de pesos que podríamos haber invertido en salud y seguridad”, agregó.