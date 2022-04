Se inauguró el primer consultorio inclusivo en Malvinas Argentinas

Por su parte, Luana Marian López Reta, representante del colectivo LGTBIQ+ de Malvinas Argentinas, dijo: “Es un día muy movilizador y emocionante porque es el resultado de una lucha de años desde el colectivo, desde las organizaciones y con el acompañamiento de la gestión, ya que sin la voluntad política estas cosas no suceden. Esto no es un privilegio ni un lujo, es una necesidad. Viene a resolver un problema de salud de muchísimos años, de todo un colectivo, que existe y que es parte de la sociedad de Malvinas Argentinas”.

