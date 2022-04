Achával y Merediz recorrieron una planta en el Parque Industrial de Pilar

El intendente de Plar, Federico Achával, recibió al secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz, con quien recorrió la planta Nueva Energía Argentina. Esta empresa se dedica al reciclado de aceites usados e hidrocarburos en el Parque Industrial de Pilar y recibió un Aporte No Reembolsable para seguir potenciando el desarrollo de las pymes en el distrito.

This site is protected by wp-copyrightpro.com