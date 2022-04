El fin de semana, Vicente López celebrará el Día de la Tierra en el Paseo de la Costa

Del evento participarán distintos invitados, como la periodista ambientalista Agustina Grasso, quien presentará su libro “Crónica de una millenial”, y el músico Kiki Petrone, quien realizará un show musical interactivo en vivo. También, formará parte del evento la organización no gubernamental Manos Verdes, la cual busca concientizar sobre el medio ambiente y promover el desarrollo sustentable.

This site is protected by wp-copyrightpro.com