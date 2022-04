Luego de la reunión, Pazos y Lívora invitaron a Larreta a recorrer unas cuadras de la avenida Presidente Hipólito Yrigoyen -ex Ruta 197- hasta la estación de tren de José C. Paz. En el camino, ingresaron en algunos locales y conversaron con comerciantes de la zona, quienes les comentaron a los funcionarios que ven una baja en la venta.

En referencia a la inseguridad y las obras de infraestructura, Larreta remarcó la importancia de planificar. “Las cosas no pasan de un día para otro, hay que tener un plan que avance. No es voluntarismo nada más. Hay que tener decisión política pero después hay que tener un equipo con gente capacitada que sepa gestionar”, sostuvo el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El ejemplo utilizado por Rodríguez Larreta fueron las obras realizadas a lo largo de los últimos años en el distrito que gobierna para terminar con las inundaciones y el plan integral de seguridad puesto en marcha para bajar los números de delitos.

La jornada comenzó temprano en el Club Atlético El Porvenir. Allí Larreta, Pazos y Lívora se reunieron con vecinos y conversaron sobre la realidad de la Provincia y particularmente José C. Paz. Inseguridad y acceso a servicios públicos básicos como las cloacas y la educación fueron los principales temas mencionados entre los asistentes.

Rodríguez Larreta recorrió José C. Paz junto a Pazos y Lívora

José C. Paz