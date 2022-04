Posse supervisó la compactación de dos mil vehículos en el depósito fiscal de Bajo Boulogne

La iniciativa no sólo tiene un impacto positivo para la zona en la que se encuentra ubicado el predio sino también para los Bomberos Voluntarios de San Isidro, ya que el dinero que se produzca de la compactación será destinado a mejorar el mantenimiento y equipamiento de esta entidad.

Previamente, los vehículos son descontaminados, es decir, les extraen los fluidos que pueden dañar el medio ambiente y los plásticos o materiales que no sean de metal.