Whatsapp dejará de funcionar en estos celulares el 30 de abril: Cuáles son los equipos que se verán afectados

Además, también se verán afectados los equipos Samsung Galaxy Core, Faea F1, THL W8, ZTE Grand X Quad v987, ZTE Grand Memo, Samsung Galaxy Ace 2, LG Lucid 2, LG Optimus F7, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus F5, LG Optimus L5 II, LG Optimus L5 II Dual, LG Optimus L3 II,LG Optimus L7 II Dual, LG Optimus L7 II, LG Optimus F6, LG Enact, LG Optimus L4 II Dual, LG Optimus F3, LG Optimus L4 II, LG Optimus L2 II, LG Optimus F3Q, Apple iPhone SE, Apple iPhone 6S, Apple iPhone 6S Plus.

En ese sentido, ya comunicaron cuáles serán los equipos afectados, y en esta nota te acercamos los dispositivos en los que dejará de funcionar a partir del 30 de abril: Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy S3 mini, Caterpillar Cat B15, Sony Xperia M, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Samsung Galaxy Xcover 2, Huawei Ascend G740, ZTE Grand S Flex, Lenovo A820, Huawei Ascend Mate, ZTE V956 – UMi X2, Huawei Ascend D2.

El próximo 30 de abril, la app de mensajería instantánea Whatsapp dejará de funcionar en determinados equipos, debido a que no tendrán compatibilidad con las actualizaciones permanentes que necesita la aplicación.