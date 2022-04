El FdT quiere que los municipios puedan clausurar comercios que no cumplan con los Precios Cuidados: Rechazo de los intendentes de JxC

El ex concejal será el nuevo.

No vamos a perseguir comerciantes. Que combatan en serio la inflación en lugar de culpar a los que laburan. pic.twitter.com/YXF3l8c4ol

Su par de Lanús, Néstor Grindetti, añadió: “Quiero decirles a los más de 6 mil comerciantes de Lanús, que este intendente ni ningún agente municipal van a perseguirlos ni cerrar ningún comercio de barrio. El Frente de Todos está desesperado porque no sabe como contener la creciente inflación, que en gran medida es producto de sus malas decisiones de política macroeconómica, y con estas maniobras muestran, una vez más, un profundo desprecio por los que trabajan y generan trabajo”.

CHAN. La guerra contra la inflación tiene una nueva víctima: los comercios. Ahora el enemigo es el kiosco del barrio, el almacén de la esquina. Quieren que los intendentes castiguemos a los comerciantes por la impericia del gobierno, no voy a hacerlo. pic.twitter.com/0zEEHCLAKa

Soledad Martínez, intendenta de Vicente López, afirmó: “La guerra contra la inflación tiene una nueva víctima, los comercios. Ahora el enemigo es el kiosco del barrio, el almacén de la esquina. Quieren que los intendentes castiguemos a los comerciantes por la impericia del gobierno, no voy a hacerlo”.

“No queremos abusos y para eso que mejor que la opinión de los vecinos y las áreas de inspección de los municipios”, afirmó Durañona, tras aclarar que “esto no implica una mayor burocracia, el mejor control será el vecino y las oficinas de derechos del consumidor, que funcionan muy bien”. “Es central incorporar estas facultades para los municipios, y creer en el rol de los gobiernos locales”, argumentó.

El legislador del Frente de Todos también explicó que “si no se cumple la Ley de Góndolas o hay desabastecimiento por especulación, y aquellos que remarcan por las dudas, ahí los municipios tendrán la facultad de poder actuar”.

“Queremos que le otorguen herramientas a los municipios para sancionar cuando detecten cosas que no se cumplen en los comercios”, agregó.

El FdT quiere que los municipios puedan clausurar comercios que no cumplan con los Precios Cuidados: Rechazo de los intendentes de JxC