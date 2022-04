Fernando Mantelli participó de una entrega de notebook para alumnos de la Secundaria 12 del Delta

“Estamos llegando con tecnología a los establecimientos educativos, y haciendo realidad algo postergado en el Delta, que todos tengan las mismas oportunidades en la vida educativa y siempre, es decir, siempre nivelar para arriba”, señaló Fernando Mantelli. “Es una propuesta que puso en funcionamiento el presidente Alberto Fernández y nosotros desde el Poder Legislativo de Tigre y el Frente Renovador Todos, asumimos el compromiso de que esto no sea solo una foto, sino llegar a que realmente todos los estudiantes de nuestra ciudad tengan las mismas oportunidades educativas”, completó.

La actividad contó con la presencia de la directora María Inés Lema; el jefe distrital, Jorge Barrera; María Gloria Zingoni, directora Nacional de Educación Pública de Gestión Privada del Ministerio de Educación de la Nación; Fernanda Correa, consejera escolar del Frente Renovador Todos; y los concejales por el Frente Renovador Todos, Verónica Caamaño, Victoria Etchart y Rodrigo Molinos, quienes acompañaron la entrega de los nuevos dispositivos, y junto a la organización no gubernamental local “Compromiso con Tigre” proporcionaron kits escolares para los alumnos del Jardín de Infantes 934.