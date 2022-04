Morón continúa con la entrega de netbooks para estudiantes secundarios

“Acompañar a los equipos directivos es una tarea que venimos llevando adelante junto con la Provincia y con la Nación, no solo entregando computadoras sino también jerarquizando los edificios escolares. Son intervenciones fundamentales para garantizar que nuestros chicos y chicas estudien, terminen el secundario y lo hagan en las condiciones que merecen”, concluyó el intendente.

“Es sumamente importante apoyar el trabajo de la comunidad docente con un instrumento tecnológico como son las netbooks, herramientas que no sólo brindan interacción sino que potencian a la construcción del conocimiento”, destacó el intendente al finalizar la entrega de los equipos.