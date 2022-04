Quiso escapar corriendo de motochorros pero lo alcanzaron, le apuntaron con un arma y le robaron todo

Tras el asalto, los jóvenes llamaron a sus padres y realizaron la denuncia correspondiente ante la Policía. Los delincuentes no fueron identificados, ni aprehendidos.

Otra postal más de uno de los principales flagelos que sufren los vecinos del conurbano, la inseguridad. La víctima fue perseguida por los delincuentes y amenazada a punta de pistola. Sus otros dos amigos también fueron asaltados. No hay detenidos. Fue en El Palomar.