Vacuna Pfizer: Nuevo efecto secundario genera preocupación, ¿de qué se trata?

Por último, precisó: “ La mayoría de los efectos secundarios son esperados y no son graves . Los CRPV llevaron a cabo nuevos análisis de los casos muy raros de síndrome de Parsonage-Turner y hemofilia adquirida. En vista de estos análisis, se consideró nuevamente que no se puede descartar el papel de la vacuna”

This site is protected by wp-copyrightpro.com