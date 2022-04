Julio Zamora y Axel Kicillof acordaron nuevas obras de pavimentación para el Municipio de Tigre

“Este es un acto reparador del gobierno de la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof a la cabeza, para anunciar la construcción de más de 10 mil cuadras de asfalto en estos dos años que vienen para el conurbano bonaerense. Se trata de una obra muy importante que va a llevar progreso a cada uno de los barrios de Tigre. Sabemos las complicaciones que tienen los vecinos y vecinas por las calles de tierra pero sin dudas esta inversión llevará bienestar a la sociedad”, señaló Zamora luego del acto en el partido de José C. Paz.

El jefe comunal y el gobernador bonaerense firmaron un convenio en el marco del plan “6×6” de la Provincia, que busca eliminar las calles de tierra durante los próximos años. El encuentro se llevó adelante en el partido de José C. Paz, donde participaron autoridades de 24 comunas del conurbano.