“Con el plan “6 X 6” buscaremos subir la vara para pavimentar las 100 mil cuadras de tierra que todavía quedan en nuestra Provincia”, resaltó Kicillof, y concluyó: “Después de seis años de crisis, no se trata solo de recuperar, sino de transformar la provincia de Buenos Aires”.

A partir de los acuerdos celebrados, cada municipio realizará un relevamiento de su trama vial para indicar cuáles son las calles que no están asfaltadas e informar acerca del estado actual de las mismas, señalando además si cuentan ya con un proyecto de escurrimiento hidráulico.

En el marco del plan “6 X 6”, para la reconstrucción y la transformación de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof encabezó ayer la firma de actas acuerdo que permitirán avanzar con obras de pavimentación en municipios que integran la Primera Sección desde José C. Paz. Fue junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; y el intendente local, Mario Ishii.

José C. Paz; Kicillof firmó convenios para obras de pavimentación en municipios de la Primera Sección

José C. Paz