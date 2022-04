Se alinean los planetas ¿Cuándo y cómo ver este fenómeno astronómico?

Y eso no es todo, el próximo 24 de junio todos los demás planetas del Sistema Solar (Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano) se unirán en una alineación planetaria aún mayor.

Esta rara alineación, no es única en la historia pero es poco frecuente. Según informó el sitio especializado Science Alert, desde el año 2005 sólo se han registrado tres episodios de estas características.

Aunque no hará falta largavistas ni telescopio, los astrónomos aconsejaron su uso para deleitar la vista al máximo, ya que Urano y Neptuno serán un poco difíciles de ver.