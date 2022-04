Jugadores jóvenes con gran potencial en el FIFA 22

En conclusión, has visto que en el FIFA 22 hay muchos grandes futbolistas con enorme potencial. Todos ellos te permitirán subir a tu equipo a un nivel de élite, pero también es posible que cueste demasiado adquirirlos. ¡Ojalá que esta información te sirva para tu futuro Modo Carrera!

Actualmente, el arquero italiano tiene una valoración media de 89 a sus 22 años, pero podría alcanzar un techo de 93. El hecho de ser arquero hace que su valor de transferencia sea más bajo que el resto de sus jugadores de campo, pero esto no significa que la transferencia se convierta en algo sencillo.

El Borussia Dortmund le permite ser titular indiscutido, pero es cierto que no pelea por grandes cosas en la temporada. ¿La contra? El alto valor de su fichaje, pues también es superior a los 100 millones de euros. El problema es que, a diferencia de Mbappé, tiene 2 años menos, motivo por el cual podría crecer más.

El más destacado del FIFA 22 . Este futbolista de 22 años tiene un nivel actual de 91, pero es posible que alcance los 95, según el rendimiento que tenga en su equipo. Ahora bien, ficharlo no será para nada sencillo. En primer lugar, porque está en el PSG, que es uno de los equipos más importantes del planeta.