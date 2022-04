¿Quién controla las calles de Moreno? Tras un accidente de motos, a punta de pistola, lo obligó a llevar a un herido al hospital

Finalmente, el herido fue subido al auto y trasladado a un hospital de la zona. No hubo denuncia policial ante este violento hecho, que ocurrió en un distrito que parece carecer de controles municipales y policiales.

Absolutamente intimidado por el arma y la actitud del joven, el conductor solo se limitó a responder “si, tranquilo que lo llevo”. Al mismo tiempo, el acompañante arrojó su celular al piso para que los motoristas no vean que los estaba grabando, pero el aparato no dejó de filmar. “Dale, dale que se re pudre”, sentenció el agresivo muchacho, sin dejar de apuntar a los sujetos con el arma.

Así, tras darse vuelta, desenfundó un arma que llevaba escondida entre la ropa y a punta de pistola le gritó al automovilista: “Llevámelo al guacho. Dale, llevámelo al guacho que se va a ir. Llevámelo al guacho porque te mato. No me importa la gorra”.

“Es que no lo puedo llevar, no sé ni donde estoy”, le explicó el conductor del auto, claramente para tratar de “zafar” de la situación. Entonces todo se desmadró, y el joven que hasta el momento solo se había mostrado desesperado reveló su verdadera naturaleza.

El accidentado, aparentemente, era amigo de este sujeto. Tenía la pierna ensangrentada, y los motociclistas habían intentando cargarlo en una moto y llevarlo al hospital pero no pudieron.

Fue en ese momento cuando un joven vestido con jean y chaleco negro, gorra del mismo color y buzo rosa, se acercó hasta la ventanilla del conductor para pedirle un favor: “Don… Se quebró la pata. ¿No me lo lleva rápido que se nos va a ir? No sea malo”.

Mientras el conductor del vehículo trataba de esquivar a los motociclistas para avanzar, siempre a marcha lenta, su acompañante le advertía que no era buena idea continuar en esa dirección. “Mirá la que hay de motos. Una locura. Están todos re locos”, dijo con preocupación el automovilista al comprobar que le iba a resultar imposible llegar a destino por esa vía. “Hay un accidente, ahí lo tenés”, agregó. Y él mismo se cuestionó: “¿Ahora cómo vamos a pasar?”.