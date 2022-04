“Entendemos a la salud como una prioridad y no como un gasto”, dijo Sujarchuk al presentar nuevos equipos del Hospital NCK

Finalizando, Sujarchuk se refirió a la inversión llevada a cabo por el gobierno municipal en el Hospital Néstor Carlos Kirchner: “La inversión que estamos presentando el día de hoy es de 20 millones de pesos, que se suman a los 150 que habíamos puesto antes, lo que totaliza 170 millones, a los que pronto se sumarán 60 millones de pesos más”. “Entendemos a la salud como una prioridad y no como un gasto, y lo hacemos de manera eficiente: nos ocupamos de la salud a la vez que generamos recursos y controlamos el gasto”, cerró Sujarchuk.

“Nosotros definimos a la noble igualdad como la base de la argentinidad, y eso incluye que todos tengan derecho a la salud”, dijo Sujarchuk. “Debemos pensar a mediano plazo, estas inversiones hacemos hoy benefician a las próximas generaciones, son inversiones muy altas que no son para mostrarse ahora, sino para cambiar sustancialmente la calidad de vida de las próximas generaciones”, manifestó el jefe comunal en uso de licencia.

Por su parte, Ramil, intendente interino del municipio, señaló que “aquí hay muchísima inversión, decir que te importa la salud es invertir en salud”, agregando que el municipio invierte “muchísimo, tanto en tecnología como en recursos humanos”. “Ofrecemos un servicio de salud de calidad, que es elegido por los vecinos que no pueden pagar por cobertura médica, pero también por aquellos que pueden hacerlo”, completó Ramil.

“Lo que era la Clínica San Carlos, y lo que es este hospital son dos mundos distintos, pasamos de comprar un matadero a tener un centro de salud de referencia”, enfatizó Sujarchuk para luego complementar: “La salud no es solamente propiedad de los dichos, sino de los hechos, y la tecnología en salud nos permite garantizar que nuestros profesionales les den una mejor calidad de vida a nuestros vecinos”.

“Es la primera vez que ingreso al hospital luego de mi internación, así que es un cúmulo de emociones”, señaló Sujarchuk, recordando que él mismo estuvo internado durante once días, a mediados del año 2021, por un cuadro de coronavirus. “Completamos siete quirófanos de excelente calidad, por primera vez el municipio de Escobar tiene semejante cantidad”, dijo el intendente en uso de licencia, expresando que “con esta inversión, llevamos 170 millones de pesos invertidos en el Hospital Municipal Néstor Carlos Kirchner desde que el municipio lo adquirió”.

