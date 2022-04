¿Cómo es el sistema prepago de celulares?

La opción del sistema prepago suele ser muy utilizado por jóvenes que no poseen ingresos estables, y los cuales no sabrán si tendrán la posibilidad de abonar todos los meses una factura fija. De esta manera se puede decidís cuándo recargar, sin atarse a ningún riesgo de deuda, y en base al nivel de conectividad que se necesite según el lugar y el momento.

Para activar tu línea prepago con Personal, debés marcar *234#, esta operación no tiene ningún tipo de cargo. Luego tendrás que ingresar tu DNI, y responder a 3 preguntas que servirán para validar tu identidad. ¡Listo! Tu línea ya estará apta para ser usada y cargarle crédito.

Sin embargo el sistema prepago , ofrece la libertad de no atarse a una factura fija, accediendo a los beneficios de tener una línea con Personal, pero al mismo tiempo poder recargar crédito cuándo vos quieras y según el monto que prefieras.Para adquirir una línea con sistema prepago simplemente tenés que comprar tu chip prepago Personal en cualquier kiosco o punto de venta de esta compañía.

Existen varios conceptos asociados a la telefonía móvil y algunos de ellos pueden resultar confusos. Los celulares forman parte de nuestra vida cotidiana, al punto ya de no imaginarnos una vida sin ellos.