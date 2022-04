El gobierno nacional otorgará un bono para trabajadores informales y de casas particulares, monotributistas, jubilados y pensionados

Por su parte, el ministro de Economía, Martin Guzmán consideró que “en las circunstancias que se están viviendo es necesario, en primer lugar, reforzar la política de ingresos y, en segundo lugar, trabajar de forma colectiva para diseñar un mecanismo que logre evitar que el shock que está viviendo el mundo, y la Argentina no es la excepción, tenga efectos desigualadores”.

“Estas medidas son muy necesarias por el impacto de la inflación en el primer trimestre. Debemos garantizar que no recaiga en el bolsillo de los argentinos y fundamentalmente de los sectores más vulnerables, que se mueven en el marco de la informalidad”, enunció el mandatario nacional, acompañado por parte de su gabinete; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y los gobernadores Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires; Jorge Capitanich, de Chaco; y Gustavo Melella de Tierra del Fuego.