Gustavo Spalletti se suma al equipo de gobierno de Diego Valenzuela

Gustavo Spalletti fue concejal durante el período 2015 – 2019. Ingresó al Legislativo a través de la boleta del Frente Renovador, pero luego se alejó de ese espacio y conformó un monobloque. En el 2019 intentó renovar su mandato como candidato de Consenso Federal, pero esa boleta no logró perforar el piso para ingresar representantes al Concejo Deliberante.

Por su parte, el flamante subsecretario municipal twitteó: El espíritu del ahora nos interpela a tomar posición y expresar de qué lado estamos. Y los que estamos del lado de la cultura del esfuerzo, del lado de más y mejor educación, del lado del que labura y emprende, del lado de las víctimas y no del delincuente, tenemos que estar juntos. Por eso he decidido sumarme al equipo del intendente Diego Valenzuela como nuevo subsecretario de Asuntos Legislativos e Interjurisdiccionales de la Secretaría General de Gobierno de Tres de Febrero”.

El ex concejal será el nuevo subsecretario de Asuntos Legislativos e Interjurisdiccionales.