Semana Santa: Más de 20 mil personas disfrutaron de la oferta turística y cultural en el partido de Escobar

Por otro lado, en el Teatro Seminari, cientos de personas disfrutaron del concierto “Crucifixius”, un espectáculo que combina la música y la danza recorriendo el repertorio de obras emblemáticas de origen sacro. El concierto, destinado a contribuir con el programa Escobar Hambre Cero, recolectó más de 200 kilos de alimentos no perecederos.

“La cultura es una industria que no solo genera trabajo, sino que además sirve para impulsar las actividades recreativas. Por eso, ver a familias y amigos reunidos y disfrutando de los espacios públicos, después de dos años tan difíciles, me llena el corazón de alegría”, afirmó Sujarchuk.