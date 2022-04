Tras conocerse la denuncia, el padre de las niñas fue a buscar a los agresores y apuñaló en el abdomen a uno de ellos, mientras que el otro se dio a la fuga y está prófugo. Según relataron, desde la Justicia hicieron referencia al tiempo pasado de las violaciones y que por tal motivo no se puede detener a los acusados.

Kevin Gastón Ridella y Nahuel Ezequiel Ridella, alias el Titi, están acusados de violar reiteradas veces a dos de sus sobrinas en la vivienda ubicada en la calle Solís 4125, de José C. Paz. Las niñas, quienes cuando comenzaron los abusos tenían 6 y 9 años contaron que eran amenazadas de muerte.

En José C. Paz, dos hombres violaban a sus sobrinas menores de edad. Una de ellas intentó suicidarse

José C. Paz