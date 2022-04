Por responder un mensaje de WhatsApp perdió 2,5 millones de dólares

Quienes no son expertos en el.

Luego de esta experiencia, y con el fin de colaborar a que otras personas no caigan en la misma situación que ella, la joven decidió emprender una organización para la defensa y concientización sobre las estafas via Internet y, sobre todo, vía WhatsApp

A pesar de la resistencia que impuso Cindy al inicio, ante la insistencia de Jimmy ella cedió y decidió invertir su dinero, en un mercado en el que supuestamente Jimmy tenía mucho éxito. Finalmente, todo fue una estafa, en la que Cindy perdió US$ 2.5 millones.

Un día, la muchacha recibió un mensaje en su celular que decía: “¿Eres Linda, la de la tienda de mascotas?”, a lo que ella respondió que no. A pesar de ello, el estafador continuó con su plan, y se identificó como “Jimmy”, y comenzaron un diálogo que luego se transformó en amistad.