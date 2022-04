Cae la banda de los inhibidores de autos en San Miguel

Rápidamente, la supervisora del COM ordenó un operativo cerrojo, y los móviles de la Policía Municipal lograron detener a ambos rodados en Ruta 8 y Pardo, quedando aprehendidas 5 personas, 2 de nacionalidad colombiana y 3 de nacionalidad argentina.

Puesto en aviso el COM, se comienza a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del Municipio, donde se puede advertir el momento del robo y dos vehículos implicados.