Valenzuela y Santilli caminaron juntos y escucharon a los vecinos Tres de Febrero

A su vez, Santilli, dijo: “Es preocupante ver al Frente de Todos pelearse sólo por espacios de poder cuando la inflación vuela por las nubes, no hay un plan para enfrentar el avance de los chorros y los narcos, y la pobreza y el desempleo aumentan”.

Los dirigentes recorrieron el renovado centro comercial de Caseros donde vecinos y comerciantes les plantearon sus expectativas y la necesidad de ponerle fin a la crisis económica y a la inseguridad. Al respecto, Valenzuela, fue claro: “Con ‘el Colo’ queremos que cada persona que viva en el territorio bonaerense pueda caminar sin miedo y sin mirar para atrás, y que la industria no tenga trabas para producir y generar empleo”, y añadió: “En la gran mayoría de las charlas que tengo los problemas son los mismos, la inflación, la falta de oportunidades laborales y el alto índice delictivo”.