Ghi: “Las medidas dan en la tecla para contener esta espiral inflacionaria en alimentos”

Además, el jefe comunal se refirió a la importancia que tienen los municipios para contener y controlar el aumento de precios, y facilitar el acceso a los alimentos a las y los vecinos. “Hay municipios que no queremos ni vamos a permanecer indiferentes frente a lo que consideramos la principal preocupación que hoy aqueja a nuestra comunidad. La acción del Estado es clave para garantizar más consumo, más producción y más empleo”, afirmó, y agregó que “en Morón ponemos a disposición espacios, recursos humanos, recursos económicos y logísticos, para garantizar el acceso a los productos básicos de la canasta familiar”. “En ese marco se inscribe la participación de Morón en Mercados Bonaerenses”, enfatizó.

“Las medidas anunciadas por el gobernador dan en la tecla para contener esta espiral inflacionaria en alimentos, porque el Estado no puede permanecer indiferente. La inflación es un fenómeno multicausal que requiere un abordaje integral y la alianza entre el Estado y los productores o economías regionales es fundamental”, sostuvo Ghi, luego de los anuncios provinciales para garantizar el acceso a bienes esenciales e impulsar la producción. “La suerte de nuestro proyecto político está muy sujeto a como nos vaya con esta demanda que es la pelea contra la inflación”, agregó.