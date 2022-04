La Comisión de Historia de El Talar celebró su aniversario junto a la comunidad

“Una sensación muy agradable esta celebración. La idea era hacerlo en julio del año pasado, que fue cuando cumplimos los 20 años, pero por la pandemia no se pudo. Dentro de unos meses haremos otra linda actividad para festejar los 21. El objetivo es que la gente pueda ver el archivo que tenemos y que conozca el trabajo de investigación. Agradecemos el respaldo que siempre nos da el Municipio de Tigre y el intendente Julio Zamora, quien nos ha brindado mucha colaboración a lo largo de todo este tiempo”, manifestó el presidente de entidad, Jorge García.

Al respecto del evento, la concejala Gisela Zamora sostuvo: “Mucha alegría por estar acompañando este aniversario de la Comisión de Historia, espacio que cumple un rol importante para mantener viva la identidad no solo de esta localidad sino la de todo el distrito. Felicito a todas y todos los integrantes por el compromiso que tienen con la comunidad”.

“Es un placer estar presentes en este aniversario de la Comisión de Historia de El Talar, que por motivos sanitarios de la pandemia no se pudo celebrar el año pasado. Se trata de una institución que trabaja mucho para mantener viva la esencia de la localidad, narrando sus orígenes y sus progresos. Para el Municipio de Tigre contar con estas entidades de bien público es fundamental”, señaló el jefe comunal.