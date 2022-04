Andrés Salvaggio: “Al Frente de Todos le falta autoridad moral”

El edil destacó la actitud del presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Sánchez, quien le permitió hacer uso de la palabra a Osores a pesar de no estar permitido por el reglamento interno. “Nos hacemos parte y acompañamos en el dolor a toda su familia, por eso nos sumamos al pedido de justicia”, concluyó.

Finalmente, se refirió al tema central de la última sesión, donde Lorena Osores, la madre de Lucía Costa, quien murió en el bar Zar, se hizo presente. “Es una tragedia que a uno le duele, y tenemos que trabajar todos para que estas cosas no vuelvan a suceder”, dijo.

“Para nosotros la inseguridad no es una sensación, por eso -el senador- Joaquín de la Torre propone la creación de la Policía Municipal para llevarla al ámbito provincial, donde hoy vemos al ministro de Seguridad -Sergio Berni- que es más un actor de cine que respondiendo demandas”, expresó.