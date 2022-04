Gente violenta y policías incapacitados a las trompadas en un hospital de Moreno

Como resultado no hubo detenidos, mientras tanto el paciente fue trasladado por otros familiares a un hospital cercano donde recibió mejor asistencia.

Ocurrió en el hospital Luciano y Mariano de la Vega, donde familiares de un hombre que había sufrido un accidente de tránsito atacaron al personal de salud porque no estaban conformes con la atención recibida.