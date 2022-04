Vacaciones: ¿Qué chequear en el auto antes de salir a la ruta?

grupolaprovincia.com La compañía Meta (Ex Facebook).

Nunca debemos transportar más pasajeros del número de cinturones de seguridad. No solo es una infracción a la Ley de Tránsito sino que arriesgamos la vida de aquellas personas que no puedan sujetarse. También, debemos revisar el peso máximo que puede transportar nuestro vehículo para evitar sobrecargarlo de manera innecesaria.

Debemos acercarnos a un taller especializado para que se pueda verificar el estado de todo el sistema de dirección y suspensión, como los amortiguadores, ejes, rótulas, etc. La dirección implica el vínculo entre el volante y los neumáticos, por lo que debe estar a punto, y la suspensión nos ayuda a amortiguar el vehículo frente a imperfectos en el asfalto.

El estado de nuestros neumáticos es muy importante para nuestro viaje. Debemos corroborar su estado de desgaste y cambiarlos de ser necesario. A su vez, hay que calibrar la presión de aire según lo recomendado, atendiendo a la diferencia entre un auto cargado o uno vacío. En este último punto, no debemos olvidarnos de calibrar el neumático de auxilio.

El buen estado de nuestros frenos puede implicar la diferencia entre tener o no un accidente. Debemos atender a ruidos extraños, pérdidas de eficiencia al frenar o fugas, ya que son señales que indican un inconveniente. Al llevar el auto al mecánico, también debemos pedirle que revise el freno de mano.

Hay que asegurarse de contar con matafuego y balizas para viajar, ya que es un requisito obligatorio por ley. También es esencial contar con la documentación necesaria, como el título del auto y el comprobante de póliza y patente. Si no tenemos seguro aún, debemos cotizar un seguro para el auto y contratarlo antes de viajar.