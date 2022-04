Sin ninguna mención a Alberto Fernández, en un multitudinario acto asumió Juan Debandi la Presidencia del PJ de Tres de Febrero

El discurso más picante lo enunció el titular de la Mesa Peronista local e interventor de la obra social empresaria OSDEPYM, Horacio Alonso, quien envió mensajes a sectores díscolos que no reconocen la autoridad partidaria, porque el resultado de la elección “fue una decisión de las bases”.

Encendidos discursos tuvieron lugar en un escenario montado en Avenida La Plata, frente a la sede del Consejo de Partido que después de décadas dejó de conducir el ex intendente Hugo Curto, quien no estuvo entre los presentes.