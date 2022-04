“A Lucía no me la va a devolver nadie”, señaló Osores y sostuvo que “la Municipalidad está apañando a (Carlos) Oliverio”, el dueño del bar donde ocurrió la tragedia. “Necesito que él esté preso”, pidió.

También manifestó que “Lucía estuvo 40 minutos quemándose viva y no llegó el SAME”. Además, protestó porque el bidón desapareció y no está como prueba en la Fiscalía.

Desde la presidencia del Concejo se le permitió hacer uso de la palabra a Lorena Osores, la madre de Lucía, quien el martes hubiese cumplido 20 años y a raíz de eso se realizó una movilización hacia la Municipalidad. “Los responsables que habilitaron el local no están en la Justicia”, reclamó.

Por otra parte, mientras hablaba Alvez, el electo presidente del PJ local Juan José Castro aseguró que “el cagón de (Franco) La Porta” fue quien mandó a la patota a agredir a la concejal. Ante esto, Cristian Mayal pidió la palabra para advertirle que si pensaba volver a llamar al exsecretario del gobierno de Daniel Scioli sea para decirle lo que dijo y no para pedirle un favor.

Por su parte, Di Conza manifestó que se trata de una “necedad”, decir que el sistema de seguridad del distrito no funciona.

Desde la oposición se presentó un pedido de informe sobre la situación del Hospital Larcade. “El sistema de salud está cada vez peor”, aseguró desde el Frente de Todos Cristian Mayal, quien también sostuvo que los vecinos deben esperar meses para acceder a un turno y que San Miguel no contó con los respiradores necesarios durante la pandemia.

“No me la va a devolver nadie”, dijo la madre de Lucía Costa en el Concejo Deliberante de San Miguel