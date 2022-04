Se suicidó en San Martín el principal sospechoso del crimen de la jubilada de Carapachay

Algunos ambientes y las pertenencias de la víctima se encontraban desordenadas, aunque la puerta de ingreso a la vivienda no presentaba signos de violencia.

La víctima vestía un camisón, y si bien no tenía golpes a simple vista, sí estaba atada de pies y manos con cinta de embalar marrón.

El procedimiento fue realizado por la Delegación Departamental de Investigaciones de San Isidro San Isidro y de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones de Vicente López, tras una orden del fiscal antes mencionado.