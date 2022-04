Continúan los operativos de prevención y seguridad en todo San Fernando

Y Martín, que conducía una moto de reparto, concluyó: “La verdad que me parece muy bueno, hay mucha seguridad en San Fernando. Visito otros partidos y a pesar que es chico es el que más creció en el tema seguridad. Puedo andar tranquilo y volver a cualquier hora”.

Rubén, otro conductor de Victoria, agregó: “Excelente, hay que controlar y prevenir, y me parece correcto. Quien tiene todo en orden no se molesta por estas cosas”.

Un conductor de San Fernando, Carlos, opinó: “Excelente, me parece muy bien, aparte son muy respetuosos y eso es importante. Recién salí de trabajar, esto suele pasar y ya estamos acostumbrados. Está bueno que hagan esto para que la gente sepa y sume a la tranquilidad de cada uno”.

Y detalló: “Llevamos secuestradas casi 100 motos este mes, algunas por delitos y otras por falta de documentación o no uso de casco. Además, vehículos con pedidos de secuestro, registros de conductor apócrifos y detenidos por la Ley de Drogas. La gente siempre nos dice que quiere esto, que se siente segura porque tiene los papeles en orden, y el que no, se les informa lo que tienen que llevar”.