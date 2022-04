Mónica Salar: “ANSES está presente en San Martín más que nunca”

“ANSES invierte en nuestro distrito 4 millones 732 mil 300 pesos mensualmente por estas prestaciones, y esto vuelve el mercado interno, moviliza la economía. Ese dinero invertido no se evade, ni se fuga. Seguiremos ampliando derechos con las convicciones inalterables y con el fuerte compromiso político de ser parte de un proyecto que vino a poner de pie a la Argentina, un frente que abrace a todos y todas en pos de una mayor equidad y justicia social para nuestro pueblo, finalizó Mónica Salar.

“Como nos pide nuestra directora ejecutiva, Fernanda Raverta, ANSES está presente en San Martín más que nunca, registrando 87 mil 2 beneficios de jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas y pensión para adulto mayor; 34 mil 272 AUH; 44 mil 172 asignaciones familiares; 337 asignaciones familiares por desempleo; 23 mil 253 trabajadores que cobran el complemento mensual para salario familiar; 5084 mamás registradas por la ley de los Mil Días, destinada a chicos de 0 a 3 años; 533 titulares de la prestación por desempleo; 8165 jóvenes inscriptos en PROGRESAR; 2051 trabajadores en el programa ATP, quienes cobran parte de su salario a través de ANSES”, aseveró.

“Otra preocupación de nuestra gestión era el cambio de titularidad de la AUH y/o embargos sobre salario familiar cuando el papá generalmente cobraba estos beneficios y sacaba un crédito. En la gestión anterior se dispuso que la mamá no podía solicitar el cambio de titularidad hasta tanto se cancelara el préstamo obtenido. A partir de ahora, tanto la AUH como SUAF lo cobra la mamá o el papá con quien conviven los chicos sin tener que recurrir a la Justicia. Solo tienen que asumir el descuento por los créditos otorgados. Un trámite simple y sencillo que se hace en las oficinas de ANSES y asegura que el beneficio llegue a los chicos”, continuó.

En cuanto a lo realizado, la jefa de ANSES San Martín señaló que “también se implementó la jubilación anticipada para aquellas personas que con 30 años efectivos de servicios al 30 de junio de 2021 se hallaban desempleados y no llegaban con la edad jubilatoria”.