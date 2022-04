Menéndez y Katopodis recorrieron obras en la Universidad Nacional del Oeste

Al respecto, el secretario general de la Universidad Nacional del Oeste, Fernando Cochet, declaró: “Esta es la primera obra que tiene la universidad, gracias al apoyo del gobierno municipal. Estamos haciendo historia acá en Merlo. Se está haciendo un campus para gente que antes no tuvo la oportunidad de acceder a la universidad. Es algo emocionante”.

