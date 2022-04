Zamora: “La utilización de plásticos de un sólo uso genera un residuo que afecta de manera irreparable al ecosistema”

Al respecto, Zamora remarcó: “Es un problema de escala global. Nosotros aquí en Tigre, luchamos todo el tiempo contra la contaminación que recibimos de la cuenca media y alta del río Reconquista. Bueno, parte de esa lucha debe ser terminar con el uso de materiales no biodegradables. Se trata de no sumar más problemas al problema existente y de contribuir entre todos a mejorar nuestra calidad de vida”.

Con motivo del lanzamiento de la campaña de concientización pública “Tigre sin plástico”, el intendente Julio Zamora expresó: “Muchos vecinos y vecinas de Tigre ya tienen incorporado hábitos conscientes y sustentables, como utilizar bolsas de tela al hacer las compras o no entregar sorbetes en sus comercios. Con esta política buscamos generar nuevas costumbres para la preservación del ambiente”.